За його словами, Україна хоче мати тільки міцні відносини зі США.

Президент України Володимир Зеленський закінчив своє інтерв'ю Fox News словами: "ми вдячні і шкодуємо про це".

Наприкінці інтерв'ю ведузій Брет Байєр запитав українця, чи можна врятувати стосунки між ним і президентом США Дональдом Трампом, пише BBC .

"Так, звичайно. Тому що стосунки - це більше, ніж просто два президенти", - пояснив він.

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Президент зазначив, що йдеться також про "історичні відносини" між двома країнами, а також про "міцні відносини між нашими двома народами".

"Ось чому я почав дякувати вашому народу від нашого народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ", - заявив український лідер.

За його словами, Україна хоче мати тільки міцні відносини зі США.

Байєр запитав його, чи не вважає він, що Трамп занадто зближується з Путіним. Зеленський відповів, що Трамп сказав йому, що він хоче бути посередині з обома сторонами за столом переговорів, додавши:

"Але Україна хоче, щоб Трамп був більше на нашому боці, ніж у середині переговорів. Росія принесла цю війну в нашу країну, і вони неправі. Вони не поважали нашу територіальну цілісність".

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Трамп увечері 28 лютого, після зриву зустрічі з президентом України Зеленським, заявив, що зустріч "пройшла не дуже добре" і що український президент був занадто самовпевнений.

Залишаючи Білий дім перед вихідними, він підкреслив, що хоче "негайного" припинення вогню між Росією та Україною. Він також повторив тезу, яку раніше озвучив у мережі Truth Social, що Зеленський не хоче миру.

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