Президент закликав розрізняти "мир" і "відсутність війни".

Президент США звинуватив українського лідера в тому, що той хоче "боротися", а не укладати мир. Однак Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заперечив цю тезу.

"Ніхто так не хоче завершення війни, як ми, українці. [Але] мир - це не просто відсутність війни", - сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що він не може просто наказати українцям припинити опір агресору.

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"Ніхто не зупиниться, тому що всі бояться, що завтра Путін повернеться", - зазначив він.

За словами Зеленського, він відкритий для переговорів з Росією, але за умови, що США нададуть Україні гарантії безпеки.

Сварка Зеленського з Трампом

Як писав УНІАН, під час першої за кілька місяців особистої зустрічі Дональд Трамп і Володимир Зеленський влаштували емоційну суперечку, яку спровокував віце-президент США Джей Ді Венс. Після того Трамп розповсюдив заяву, в якій звинуватив Зеленського у неготовності укладати мир.

Низка оглядачів висунули гіпотезу, що сварка була зрежисована Трампом з метою послабити позиції Зеленського на майбутніх переговорах. Зокрема відзначають, що надто добре все вкладається в гучні заяви і дії Трампа протягом останніх тижнів.

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