Представник Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що вірить у цю можливість.

Президент України Володимир Зеленський, попри бойові дії між ізраїльською армією ЦАХАЛ та терористами ХАМАС, може "найближчим часом" приїхати з візитом до Ізраїлю.

Він є бажаним гостем в Єрусалимі, хоча офіційна дата візиту поки не призначена. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський для Ynet.

Дипломат спростував чутки про те, що Ізраїль "не чекає" Зеленського у зв'язку з бойовими діями в секторі Гази. Президенту України не давали таких сигналів, оскільки Київ ще не робив запит на офіційний візит президента.

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"В Україну були відправлені повідомлення про те, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час і я вірю, що він прибуде найближчим часом". - заявив посол.

Він сподівається, що візит Зеленського "відбудеться". Також Бродський прокоментував випадок прояву "антисемітизму" в Миколаєві, коли в ніч на 26 жовтня невідомі облили червоною фарбою будівлю місцевої синагоги.

Попередня оцінка інциденту дозволяє говорити, що це була "запланована відповідь-провокація на операцію в Газі", уточнив посол. "Всі аспекти розслідування вивчаються. Ми були дуже здивовані, оскільки з півночі в місті введено комендантську годину, і неясно, коли саме злочинцеві вдалося вчинити цей акт", - вказав він.

Бродський підкреслив, що випадок в Миколаєві - одиничний прояв антисемітизму в Україні. Загалом країна зарекомендувала себе, як одна з небагатьох держав в Європі, де не було масштабних демонстрацій на підтримку ХАМАС.

"Україна входить в число небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців або ХАМАС", - заявив посол.

Зеленський хоче нанести Ізраїлю візит "солідарності"

На початку жовтня в рамках візиту до Брюсселя президент України прокоментував можливість візиту до Ізраїлю. Він заявив, що хотів би приїхати в країну, щоб показати ізраїльському народу, що Україна "солідарна" з ним. Київ знає, що таке терористичні атаки і як важливо відчувати підтримку світу в подібних ситуаціях, вказав президент. Він заявив: "Я рекомендую світовим лідерам прилетіти в Ізраїль і підтримати людей, які зазнали терористичної атаки".

Тоді Ynet повідомляв, що контакти між дипломатами Ізраїлю та України про майбутній візит Зеленського - почалися. Однак сам візит ще не запланований.

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