Ізраїль направив війська й танки в північну частину сектора Гази, що він називає другою і тривалішою фазою своєї війни проти ХАМАС.
Як йдеться в матеріалі Bloomberg, це більш "обережний підхід, ніж той, який Ізраїль обіцяв після нападу угруповання бойовиків 7 жовтня, під час якого загинули 1400 осіб".
Автор матеріалу пише:"Замість масованого наземного вторгнення військові почали діяти повільно, застосовуючи підхід, заснований на втратах, побоюваннях з приводу поширення конфлікту на Хезболлу на півночі та внутрішньополітичному тиску на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху".
Як йдеться в матеріалі, за словами кількох чиновників, очікується, що кампанія триватиме "від шести тижнів до шести місяців".
"Мета, за словами офіційних осіб, відрізняється від попередніх конфліктів з сектором Гази, коли план полягав у тому, щоб залишити ХАМАС переможеним. Тепер уряд хоче знищити його як організацію і забезпечити, щоб сектор Гази більше не був джерелом антиізраїльського насильства, заявили офіційні особи, які попросили не називати їхні імена", - йдеться в матеріалі.
Автор зазначає, що наскільки це реалістично, залишається неясним, у зв'язку з чим США та інші союзники чинять тиск на Ізраїль, щоб він конкретизував свої цілі, а також озвучив бачення того, що буде далі.
"Амос Ядлін, колишній директор військової розвідки, заявив журналістам на телеконференції, що в цілі Ізраїлю входить вбивство щонайменше 10 000 ополченців ХАМАС із загального числа близько 30 000", - пише автор.
У матеріалі також наголошується, що за словами офіційних осіб, служби безпеки створили групу, завданням якої буде переслідування кожного лідера ХАМАС, який брав участь у нападі 7 жовтня.
"За даними військових, деякі вже вбиті... Інша мета, яка широко обговорюється, полягає в тому, що Ізраїль не поверне весь сектор Газу тому, хто буде правити замість ХАМАС. За словами кількох чиновників, планується створення буферної зони, щоб запобігти повторенню атак", - йдеться в матеріалі.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
28 жовтня 2023 року Ізраїль влаштував блекаут в секторі Гази.
29 жовтня 2023 року стало відомо про те, що Ізраїль вводить додаткові війська в сектор Гази. Наземна операція розширюється. Цивільне населення закликають негайно евакуюватися в безпечні райони на півдні анклаву.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль розпочав "другу війну за незалежність". Рішення про початок наземного вторгнення на територію сектора Гази було ухвалене одностайно, каже прем'єр.