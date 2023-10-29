Уряд Ізраїлю має намір повністю знищити ХАМАС. Очікується, що кампанія триватиме "від шести тижнів до шести місяців".

Ізраїль направив війська й танки в північну частину сектора Гази, що він називає другою і тривалішою фазою своєї війни проти ХАМАС.

Як йдеться в матеріалі Bloomberg, це більш "обережний підхід, ніж той, який Ізраїль обіцяв після нападу угруповання бойовиків 7 жовтня, під час якого загинули 1400 осіб".

Автор матеріалу пише:"Замість масованого наземного вторгнення військові почали діяти повільно, застосовуючи підхід, заснований на втратах, побоюваннях з приводу поширення конфлікту на Хезболлу на півночі та внутрішньополітичному тиску на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху".

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Як йдеться в матеріалі, за словами кількох чиновників, очікується, що кампанія триватиме "від шести тижнів до шести місяців".

"Мета, за словами офіційних осіб, відрізняється від попередніх конфліктів з сектором Гази, коли план полягав у тому, щоб залишити ХАМАС переможеним. Тепер уряд хоче знищити його як організацію і забезпечити, щоб сектор Гази більше не був джерелом антиізраїльського насильства, заявили офіційні особи, які попросили не називати їхні імена", - йдеться в матеріалі.

Автор зазначає, що наскільки це реалістично, залишається неясним, у зв'язку з чим США та інші союзники чинять тиск на Ізраїль, щоб він конкретизував свої цілі, а також озвучив бачення того, що буде далі.

"Амос Ядлін, колишній директор військової розвідки, заявив журналістам на телеконференції, що в цілі Ізраїлю входить вбивство щонайменше 10 000 ополченців ХАМАС із загального числа близько 30 000", - пише автор.

У матеріалі також наголошується, що за словами офіційних осіб, служби безпеки створили групу, завданням якої буде переслідування кожного лідера ХАМАС, який брав участь у нападі 7 жовтня.

"За даними військових, деякі вже вбиті... Інша мета, яка широко обговорюється, полягає в тому, що Ізраїль не поверне весь сектор Газу тому, хто буде правити замість ХАМАС. За словами кількох чиновників, планується створення буферної зони, щоб запобігти повторенню атак", - йдеться в матеріалі.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

28 жовтня 2023 року Ізраїль влаштував блекаут в секторі Гази.

29 жовтня 2023 року стало відомо про те, що Ізраїль вводить додаткові війська в сектор Гази. Наземна операція розширюється. Цивільне населення закликають негайно евакуюватися в безпечні райони на півдні анклаву.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль розпочав "другу війну за незалежність". Рішення про початок наземного вторгнення на територію сектора Гази було ухвалене одностайно, каже прем'єр.

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