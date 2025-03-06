Зустріч відбудеться на рівні військових представників країн, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки, розповів президент.

Президент Володимир Зеленський провів окрему зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, вони обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн. Як зазначив глава держави у Telegram, зустріч відбулась на полях засідання Європейської ради сьогодні в Брюсселі.

За словами Зеленського, він подякував французькому лідеру за чітку й принципову позицію щодо підтримки України та необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї нашої Європи - наших народів, наших інституцій і нашого європейського способу життя.

"Обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення цієї війни. Скоординували позиції та найближчі кроки. Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки. Війна має закінчитися якнайшвидше", - наголосив президент.

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Зустріч представників України і США в Ер-Ріяді - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський наголосив, що команди України та США відновили роботу з метою досягнення миру у війні, яку Росія веде проти України.

Як підкреслив президент, Україна прагне миру з найпершої секунди війни. "І ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, - це Росія", - відзначив Зеленський.

Водночас, кореспондент американського каналу Fox News Джекі Гайнріх заявила, що 11 березня у столиці Саудівської Аравії відбудуться переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною. "У вівторок Рубіо, Віткофф, Вальс вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком", - зазначила Гайнріх.

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