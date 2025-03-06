Президент Володимир Зеленський провів окрему зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, вони обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн. Як зазначив глава держави у Telegram, зустріч відбулась на полях засідання Європейської ради сьогодні в Брюсселі.
За словами Зеленського, він подякував французькому лідеру за чітку й принципову позицію щодо підтримки України та необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї нашої Європи - наших народів, наших інституцій і нашого європейського способу життя.
"Обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення цієї війни. Скоординували позиції та найближчі кроки. Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки. Війна має закінчитися якнайшвидше", - наголосив президент.
Зустріч представників України і США в Ер-Ріяді - деталі
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський наголосив, що команди України та США відновили роботу з метою досягнення миру у війні, яку Росія веде проти України.
Як підкреслив президент, Україна прагне миру з найпершої секунди війни. "І ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, - це Росія", - відзначив Зеленський.
Водночас, кореспондент американського каналу Fox News Джекі Гайнріх заявила, що 11 березня у столиці Саудівської Аравії відбудуться переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною. "У вівторок Рубіо, Віткофф, Вальс вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком", - зазначила Гайнріх.