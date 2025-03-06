11 березня у столиці Саудівської Аравії відбудуться переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною.
Про це у мікроблозі X повідомила кореспондентка американського каналу Fox News Джекі Гайнріх. За її даними, американську сторону представлятимуть державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Стів Віктвофф та радник з національної безпеки США Майкл Волц:
"У вівторок Рубіо, Віткофф, Волц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком".
Переговори про припинення війни
Нагадаємо, у лютому відбулися перші дипломатичні контакти між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Вонии були спрямовані на обговорення шляхів припинення війни та посилення співпраці.
Україна та європейські лідери обурилися тим, що їх не запросили на переговори, однак у Дональда Трампа запевнили, що "реальний" процес ще не почався.
Після сварки в Овальному кабінеті Трамп зупинив всю військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією з Україною, вимагаючи, щоб Київ продемонстрував прагнення до миру.
Сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення спільної роботи.