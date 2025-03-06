Вони можуть відбутися вже наступного тижня.

11 березня у столиці Саудівської Аравії відбудуться переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною.

Про це у мікроблозі X повідомила кореспондентка американського каналу Fox News Джекі Гайнріх. За її даними, американську сторону представлятимуть державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Стів Віктвофф та радник з національної безпеки США Майкл Волц:

"У вівторок Рубіо, Віткофф, Волц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком".

Переговори про припинення війни

Нагадаємо, у лютому відбулися перші дипломатичні контакти між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Вонии були спрямовані на обговорення шляхів припинення війни та посилення співпраці.

Відео дня

Україна та європейські лідери обурилися тим, що їх не запросили на переговори, однак у Дональда Трампа запевнили, що "реальний" процес ще не почався.

Після сварки в Овальному кабінеті Трамп зупинив всю військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією з Україною, вимагаючи, щоб Київ продемонстрував прагнення до миру.

Сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення спільної роботи.

Вас також можуть зацікавити новини: