Глава держави має надію, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч з США.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що команди України та США відновили роботу з метою досягнення миру у війні, яку Росія веде проти України. Як повідомляє пресслужба глави держави, про це Зеленський сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

"Я хочу повідомити всім вам, що наші команди - України та Америки - відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент, Україна прагне миру з найпершої секунди війни.

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"І ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, - це Росія", - відзначив Зеленський.

Зокрема, як сказав президент, Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але й також пропонує, якими мають бути ці кроки. Зеленський сказав:

"І я прошу вас підтримати нас у цьому - підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру".

Співробітництво України зі США

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон на зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Білому домі. Під час тої зустрічі мало відбудетися підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Утім, на початку зустрічі під час виголошення заяв і короткого спілкування з пресою в Овальному кабінеті, між Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом виникла сварка, яка призвела до дострокового припинення зустрічі. Документ не було підписано.

У наступні дні Трамп вирішив зупинити усю військову допомогу для України. Також США призупинили обмін розвідувальними даними.

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що відновлення військової допомоги США Україні залежить від її готовності до мирного врегулювання та підписання угоди про корисні копалини. Також він прокоментував сварку між президентами: на його думку, вона сталася через "різні цілі" двох лідерів.

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