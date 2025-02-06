Джей Ді Венс буде присутній у Мюнхені, коли там озвучать план Трампа щодо закінчення війни в Україні.

У Мюнхенській конференції з безпеки також візьме участь і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Захід пройде з 14 по 16 лютого, там обговорюватимуть питання національної безпеки. Зокрема, лідери з усього світу торкнуться і питання повномасштабної війни, розпочатої Росією в Україні, пише Associated Press.

Повідомляється, що Джей Ді Венс до цього планує відвідати саміт з питань штучного інтелекту AI Action. Він відбудеться 10-11 лютого в Парижі.

Це буде його перше "публічне вторгнення" в питання зовнішньої політики після вступу на посаду 20 січня.

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Що ще відомо про Мюнхенську безпекову конференцію

Раніше УНІАН повідомляв, що на Мюнхенській безпековій конференції також буде присутній і спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. Ба більше, він готується представити там стратегію Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Я з нетерпінням чекаю можливості поговорити про мету Дональда Трампа покласти край кровопролитній і витратній війні в Україні", - заявив він.

Bloomberg поділився деякими ймовірними пунктами цього плану.

"Елементи включають потенційне заморожування конфлікту і залишення окупованої російськими військами території в невизначеному стані, водночас надаючи Україні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що Москва не зможе знову напасти", - ідеться в статті.

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