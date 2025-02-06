Не варто чекати, що таке оголошення буде зроблено наступного тижня.

США не планують оголошувати свій план припинення російсько-української війни на Мюнхенській конференції наступного тижня. Про це в коментарі каналу Newsmax повідомив спеціальний представник Трампа у справах Росії та України Кіт Келлог.

Келлог зауважив, що Трамп "знає про руйнування, він знає про смерть, і він хоче покласти край цій війні". При цьому спецпредставник заперечив, що мирний план буде озвучено наступного тижня на Мюнхенській конференції, яку відвідає Келлог.

"Так, ми відвідаємо Мюнхенську конференцію наступного тижня. Деякі ЗМІ повідомляють, що ми представимо мирний план наступного тижня. Ні, це не так. Я ніколи такого не казав. Мирний план представить президент США, а не Кіт Келлог", – заявив він.

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При цьому спецпредставник Трампа заперечив, що мирний план взагалі буде оголошений наступного тижня навіть самим президентом США. За словами Келлога, американська делегація проведе необхідні зустрічі з європейськими лідерами в Мюнхені, аби з’ясувати усі обставини. Потім цю інформацію повідомлять Трампу, аби він міг підготувати свій мирний план.

Плани Келлога на Мюнхен

Напередодні авторитетне видання Bloomberg повідомило, що наступного тижня спецпредставник Трампа по Україні і Росії Кіт Келлог презентує план припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Співрозмовники видання, які говорили на умовах анонімності, запевняли, що план покаже союзникам особисто Кіт Келлог. При цьому джерела не змогли відповісти, наскільки докладним буде цей план, який покажуть європейцям.

Втім загальні риси цього плану озвучувалися публічно і раніше представниками команди Трампа. Ці наміри включають заморожування війни по поточній лінії фронту, залишення окупованої території у невизначеному стані і надання гарантій безпеки Україні.

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