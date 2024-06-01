Зараз Вашингтон виступає проти швидкого вступу України в Альянс.

США виступають проти швидкого вступу України в НАТО. Президент Володимир Зеленський закликав інші країни блоку, які підтримують членство України, вплинути на позицію Білого дому.

"Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються – вони бояться якоїсь ескалації. (...) Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО", – сказав він в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

Президент зауважив, що росіянам загалом байдуже, хто є членом НАТО, а хто – ні.

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"Ми не перша і не остання їхня ціль. Їм все одно – ви країна НАТО, чи не НАТО. Є цілі Росії, є просто їхня думка, їхнє бажання окупувати, знищити", – наголосив Зеленський.

США і ФРН проти членства України в НАТО

Як писав УНІАН, США та Німеччина попросили президента України Володимира Зеленського не закликати до встановлення чітких термінів вступу України до НАТО під час саміту Альянсу, який відбудеться у липні.

За даними джерел The Telegraph, ці дві країни "дуже скептично" ставляться до ідеї подальшого просування України шляхом до повноправного членства в НАТО вже цього року. США, можливо, не так занепокоєні, як Німеччина, але їх турбує загроза з боку Росії для решти членів Альянсу.

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