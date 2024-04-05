Україну не приймуть до НАТО, доки триває війна з Росією, але країни-члени хочуть продемонструвати, що вони підтримують Україну "в довгостроковій перспективі".

Лідери НАТО збираються на саміт у липні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю свого військового альянсу. Україна розраховувала на офіційне запрошення приєднатися до НАТО, але навряд чи це відбудеться на липневому саміті, пише The New York Times з посиланням на комент арі західних чиновників.

Це спонукало НАТО шукати якусь золоту середину, щоб показати, що воно підтримує Україну "на довгострокову перспективу", але, за словами високопосадовців, поки що невідомо, що це буде.

"Сполучені Штати та Німеччина, як і раніше виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство у Вашингтоні, як і на минулорічному саміті у Вільнюсі, і вони хочуть, щоб це питання було знято з програми саміту в липні. Однак вони хочуть надати Україні конкретні зобов’язання, які вона може виконати.

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"Спроби чітко визначити, які умови має виконати Україна, щоб почати переговори з НАТО, ще не просунулися вперед", - зазначає видання.

Що натомість може отримати Україна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг висунув на зустрічі цього тижня дві пропозиції щодо продовження підтримки України, які, як він сподівається, можуть бути схвалені вчасно до зустрічі глав держав НАТО у Вашингтоні в липні.

Перший, покласти на НАТО, а не на Сполучені Штати, відповідальність за координацію пожертвувань і поставок зброї в Україну, викликав заперечення з боку Угорщини та інших союзників через його потенціал більш прямого втягування альянсу у війну. Проти цього також виступають Сполучені Штати. Інший, надати Україні 100 мільярдів доларів допомоги протягом п’яти років, був сприйнятий плутано, оскільки незрозуміло, як НАТО може змусити свої країни-члени робити внески, особливо з огляду на бюджетні чи політичні обмеження.

"Якщо союзники по НАТО зроблять те, що ми повинні, тоді ми абсолютно впевнені, що українці зможуть досягти нових успіхів", – сказав Столтенберг. "Це причина, чому ми повинні робити більше, чому союзники повинні копати глибше та швидше надавати більше військової підтримки, і чому нам також потрібні сильніші та надійніші структури на довгострокову перспективу".

Вступ України в НАТО

Раніше Столтенберг заявлялв, що Україні треба підготуватися до такого рівня, аби швидко стати членом НАТО. Він стверджує, що жодні дати для набуття Україною членства в Альянсі не встановлюються, при цьому треба й надалі виконувати умови і формувати консенсус серед країн-членів.

Раніше Столтенберг анонсував створення центру Україна-НАТО. За його словами, заклад з аналізу, підготовки і навчання буде працювати у місті Бидгощ (Польща).

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