У конференції з безпеки в Мюнхені візьме участь Зеленський.

У п'ятницю, 16 лютого, стартує Мюнхенська безпекова конференція 2024, в якій візьмуть участь провідні політичні та військові діячі з усього світу, і на там головними темами будуть війна в Україні та Ізраїлі.

Захід проходитиме в розкішному готелі Bayerischer Hof до неділі, 18 лютого, і в ньому, в тому числі візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, віце-президент США Камала Гарріс і канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

За відомостями The Washington Post, цього року над конференцією, здається, "висить" єдине питання: "Що саме відбувається в Сполучених Штатах?". "У Мюнхені віце-президент Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен спробують переконати європейських союзників у тому, що прихильність США Україні і НАТО залишається незмінною. Але, схоже, вони мало що можуть обіцяти щодо наступних кількох місяців, не кажучи вже про наступні кілька років", - наголошується у статті.

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У США вже кілька місяців не можуть розв'язати питання щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю у зв'язку з внутрішньополітичною боротьбою між республіканцями і демократами через те, що в Штатах наближаються вибори президента (заплановані на 5 листопада).

Американський Сенат 13 лютого остаточно підтримав пакетний проект закону про надання фінансової допомоги нашій країні, Ізраїлю й Тайваню, але після цього документ ще мають підтримати в Палаті представників. 16 числа стало відомо, що конгресмени так і не ухвалили важливий документ - після дискусій щодо законопроекту Палата представників вирішила піти на перерву до 28-го.

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