Він зазначив, що це - не просто кілька драматичних кадрів.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею. Він доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю терміново переговорити з польським колегою Дональдом Туском.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті - це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними", - сказав президент.

Він закликав попри все захищати добросусідство та солідарність, а також відзначив необхідність разом з Польщею визначити спільне ставлення до імпорту російського зерна та іншого товарів з РФ на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і фермерів.

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"І маємо завжди домовлятися поміж собою - українці й поляки, - щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас", - підкреслив він.

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Днями у мережі з'явилося відео з пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", на якому можна було побачити, що українське зерно висипали на землю.

Як відомо, протести польських фермерів тривають, у відповідь українські водії вирішили розпочати свою акцію протесту на кордоні.

В Польщі заявляли, що поліція розпочала розслідування інциденту з зерном, водночас міністр сільського господарства Польщі попросив вибачення за дії фермерів.

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