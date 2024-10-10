Зеленський уже зустрівся з прем'єром Британії Кейром Стармером.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Британії для переговорів із Кейром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє The Guardian.

Представник Стармера повідомив журналістам, що британський прем'єр-міністр "підтвердить непорушну підтримку Великої Британії України перед обличчям триваючої російської агресії".

Водночас представник прем'єр-міністра Британії повідомив журналістам, що позиція уряду Великої Британії щодо дозволу Україні запускати ракети великої дальності Storm Shadow по цілях на території Росії не змінилася.

Зеленський також має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Тим часом, у Берліні у зв'язку з візитом Володимира Зеленського підвищили заходи безпеки, пише BILD. Очікують, що в Берлін на час візиту Зеленського переведуть співробітників поліції з інших федеральних земель.

Як пишуть німецькі ЗМІ, Зеленський сьогодні зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Поки що невідомо, чи прибуде Зеленський до центру Берліна кортежем з аеропорту, чи вертольотом.

Засідання "Рамштайн" перенесли

Як повідомляв УНІАН, Зеленський, зокрема, мав зустрітися з німецьким канцлером Олафом Шольцем під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що мало відбутися 12 жовтня в Німеччині на рівні лідерів країн. Однак засідання відклали, бо президент США Джо Байден змушений залишитися в Америці через урагани.

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