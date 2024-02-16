Росія не готова до справедливого закінчення війни, вважає канцлер ФРН

Укладення угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина свідчить про те, що німецька сторона не зменшить підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав у Берліні на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Шольц сказав, що підписана сьогодні угода про співробітництво у сфері безпеки уособлює мирне майбутнє України, в якому вона розвиватиметься.

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Канцлер уточнив, що ця угода немає нічого спільного щодо переговорів з Росією за російським сценарієм заради "швидкого миру".

"Я маю чітко заявити, звичайно, ми усі хочемо, щоби ця війна чим швидше закінчилася. Так само як кожний і кожна в Україні. Але на жаль, ми бачимо, Росія не готова до тривалого і справедливого миру. Навпаки, вона далі переслідує свої цілі, як це Путін знову нещодавно нам продемонстрував", - сказав Шольц.

У цьому контексті Шольц заявив, що через два роки після початку жахливої повномаштабної війни, він надсилає чітке послання російському президенту: "Ми не знизимо підтримку України. Ми й надалі стоїмо поруч з українками та українцями"

Як відзначив канцлер Німеччини, Угоду про співробітництво у сфері безпеки з Україною "важко переоцінити", бо вона встановлює, що Німеччина продовжить підтримувати незалежну Україну, яка обороняється проти російської агресії. Він запевняє, що ця підтримка триватиме доти, доки буде необхідною.

"Ми будемо підтримувати українських партнерів у розбудові сучасних обороноздатних Збройних сил для того, аби запобігти будь-якій майбутній агресії Росії. Якщо Росія подумає про це у майбутньому, то у нас є детальні домовленості, дипломатичні, економічні та військові щодо того, як ми допомагатимемо Україні", - наголосив Шольц.

Також він відзначив, що Німеччина стала другою країною після Великої Британії, яка укладає з Україною угоду про співробітництво у сфері безпеки. За Німеччиною будуть і інші країни, зокрема Франція.

Крім того, ця угода охоплює надання допомоги у цивільній сфері, у тому числі щодо розмінування, забезпечення енергетичної інфраструктури в Україні та процес відбудови.

Також вона відображає цінності, які Німеччина та Україна розділяють. Документ ґрунтується на демократії і правовій державі, підкреслив канцлер ФРН.

"Своєю чергою Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу України в ЄС", - сказав Шольц.

Головні результати візиту Зеленського у Берлін

16 лютого у Берліні Шольц і Зеленський підписали угоду про безпекову співпрацю. Україна вже має другий такий документ після укладення угоди з Великою Британією у січні цього року.

Сьогодні Німеччина також оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги обсягом на 1,1 млрд євро. Туди увійдуть гаубиці, снаряди, та посилення систем ППО.

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