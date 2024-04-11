Очікується підписання чергової безпекової угоди та участь у саміті ініціативи Тримор'я.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Литви.

"Прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів", - повідомив глава держави у Telegram.

Зеленський додав, що заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

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"Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", - сказав він.

Як наголосив глава держави, російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право. Відповідно до повідомлення на сайті президента, 10 квітня Зеленський у Києві зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Президент України повідомив, що команди України та Литви працюють над документом щодо безпекових гарантій. Зеленський очікує, що цей документ закладе нове підґрунтя для посилення захисту обох держав.

Ініціатива трьох морів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2023 року Україна стала асоційованим партнером Ініціативи трьох морів (Тримор'я). Такий статус дозволяє включити Україну в інфраструктурні проекти Ініціативи трьох морів.

Ініціатива трьох морів відома також як Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива. У неї входять 12 країн Європейського Союзу, що мають вихід до Балтійського, Адріатичного і Чорного морів.

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