Такий статус дозволить включити Україну в інфраструктурні проекти Ініціативи трьох морів.

Україна стала асоційованим партнером Ініціативи трьох морів. Такий саме статус отримала Молдова, а Грецію офіційно запросили приєднатися до країн Тримор'я.

"Ми вирішили розширити число асоційованих країн, включивши в нього Україну і Молдову. Це показує, що обидві країни рухаються до Європейського Союзу. Це також дозволяє нам включати обидві країни в наші інфраструктурні проекти", – сказав президент Румунії Клаус Йоханніс, передає "Польське радіо".

Водночас президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи в Бухаресті, зазначив, що розв'язана Росією війна проти України зробила Ініціативу трьох морів елементом регіональної безпеки. За його словами, це не просто про торгівлю, економічний розвиток або турзім.

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"Це не просто туризм, про який ми говорили з самого початку, це не просто питання об'єднання людей, надання їм можливості подорожувати і пізнавати світ. Сьогодні війна в Україні показала, що це питання нашої безпеки, що іноді також повинна бути або не бути можливість переміщення техніки або матеріалів", – пояснив він.

Дуда додав, що група також розглядає нові ідеї, які покликані зблизити Україну з країнами Євросоюзу.

"Ідея, про яку зараз багато говорять, – це будівництво високошвидкісної залізниці між Києвом, Варшавою та іншими столицями країн Трьох морів, щоб виконати таке завдання в східному напрямку, до майбутнього члена Євросоюзу, яким є Україна", – зазначив польський лідер.

Дуда уточнив, що в 2018-2021 роках країни групи Тримор'я витратили 80 мільярдів євро на інвестиції, пов'язані з Ініціативою. Ще близько 40 мільярдів євро було виділено на відповідні дослідження.

Також лідери 12 країн домовилися в Бухаресті, що Ініціатива трьох морів зосередиться на тих проектах, які пов'язані із зеленою енергетикою, передовими технологіями та цифровою безпекою.

Зазначимо, що Ініціатива трьох морів відома також як Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива. У неї входять 12 країн Європейського Союзу, що мають вихід до Балтійського, Адріатичного і Чорного морів.

Новини України: важливі події

6 вересня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового міністра оборони. Цей пост отримав колишній глава Фонду держмайна Рустем Умєров. За даними ЗМІ, попередній глава Міноборони України Олексій Резніков може бути призначений на посаду посла у Великій Британії.

Крім того, президент Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної (військової) адміністрації. Він отримав посаду голови Антимонопольного комітету.

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