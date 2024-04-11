За його словами, Україні потрібна ППО, а не заплющування очей і довгі дискусії.

Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів було запущено Росією по Україні.

"Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину", - повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Голова держави зазначає, що російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури.

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"Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - повідомив він.

Президент наголошує, що кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО.

"Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор", - зазначає Зеленський.

Він підкреслив, що Україні потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а "не заплющування очей і довгі дискусії".

Війна в Україні - атака РФ

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба інформував, що ворог випустив десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. При цьому зазначив, що найскладніша ситуація в Харківській області - там більше 10 ракетних ударів завдано лише по місту.

Він сказав, що країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області — більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Метрополітен в Харкові працює як укриття.

В ДТЕК розповіли, що сьогодні Росія атакувала дві теплоелектростанції, серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Також зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

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