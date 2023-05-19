Президент зауважив, що серед пріоритетів України - повернення всіх полонених та незаконно депортованих, а також представлення української формули миру.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав, повідомив він у своєму Telegram-каналі.

"Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав. Зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори", - зазначив Зеленський.

Він додав, що пріоритети України - це повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення української формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими.

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"Іще один пріоритет - захист мусульманської спільноти України. Разом з нами - Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, - мусульмани", - зауважив президент України.

Зеленський візьме участь у саміті G7

Як повідомляв УНІАН, Зеленський візьме участь у саміті лідерів "Великої сімки".

Про це писав Bloomberg, а також підтверджував секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Пізніше у прес-службі Апарату РНБО уточнили, що Зеленський візьме участь в онлайн-форматі, а не особисто.

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