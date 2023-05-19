Спочатку повідомлялося, що Зеленський відправиться в Японію на борту американського військового літака.

ОНОВЛЕНО 10:45. Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів "Великої сімки", однак, зазначає прес-служба апарату РНБО, в онлайн-форматі, а не особисто, про що писав Bloomberg і що підтверджував секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов.

Зокрема, як повідомляв Bloomberg, Зеленський відправиться в Японію на борту американського військового літака після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії, де візьме участь у саміті Ліги арабських держав.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сьогодні в ефірі інформаційного марафону підтвердив, що Зеленський буде фізично присутнім на саміті G7. "Хто б сумнівався, що наш президент там не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, у будь-якій точці світу, обов'язково буде знаходитись для того, щоби вирішувати питання стійкості нашої країни", - сказав Данілов.

Відео дня

Секретар РНБО зазначив, що на саміті будуть ухвалюватися важливі питання. "Саме фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою річчю для того, щоби відстоювати саме наші інтереси, пояснювати, надавати чіткі пропозиції і чітку аргументацію подій, які відбуваються на території нашої країни", - наголосив Данілов.

Саміт G7 у Хіросімі - головне

Саміт "Великої сімки" проходить з 19 по 21 травня 2023 року у японському місті Хіросіма. До цього Японія офіційно не підтверджувала візит Зеленського, але допускала його участь у зустрічі Групи семи в онлайн-форматі.

Прем'єр Британії Ріші Сунак вже передав російському диктатору Путіну пряме послання: "Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не тільки тут і зараз ресурсами, необхідними їй для самозахисту, але і в довгостроковій перспективі".

Відомо, що на цьому саміті країни "Великої сімки" оголосять нові санкції проти Росії, яка дотепер має можливість "обходити" обмеження Заходу. До прикладу, Велика Британія вже анонсувала заборону поставок російських алмазів до країни.

Саміт G7 відбувається на тлі активного обговорення щодо передачі Україні винищувачів F-16. Проте, як зазначив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, F-16 не будуть "у порядку денному" зустрічі, хоча питання літаків може з’явитися в кулуарах.

Вас також можуть зацікавити новини: