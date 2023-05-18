Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо "Питання Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

На сайті президента опубліковано указ №283, яким затверджується склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму.

Головою Консультативної ради щодо Криму став Зеленський, а секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву.

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Зокрема до складу ради входять президент, керівник Офісу президента та його заступники, до відання яких віднесені питання регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони, секретар Ради національної безпеки і оборони України, постійний представник президента України в АР Крим, його перший заступник, директор Націнституту стратегічних досліджень, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та інші.

До складу, зокрема, увійшли:

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков;

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Керівник Офісу президента України – Андрій Єрмак.

Секретар РНБО Олексій Данілов.

Голова СБУ Василь Малюк

Генеральний прокурор Андрій Костін;

зЗаступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"Затвердити персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - сказано в указі.

Звільнення Криму - заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у день вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу наголосив на тому, що на Росію у будь-якому випадку чекає поразку, їй не вдасться вкрасти ні український Крим, ні будь-яку іншу частину української землі.