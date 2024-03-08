Заплановано зустріч із президентом Ердоганом.

Президент України Володимир Зеленський уже перебуває з візитом у Туреччині, де в нього заплановано низку зустрічей.

У п'ятницю, 8 березня, літак з українським лідером і його делегацією приземлився в аеропорту імені Ататюрка, пише інформаційне агентство Anadolu. Їх зустріли турецькі офіційні особи.

На сьогодні запланована зустріч українського президента з Реджепом Ердоганом. Вони обговорять відносини між країнами, перебіг повномасштабної війни в Україні та "ситуацію, що стосується продовження дії угоди про зерновий коридор і пошуку довгострокового миру".

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Що відомо про візит Зеленського до Туреччини:

Учора у пресслужбі Ердогана анонсували візит українського лідера до країни. Повідомлялося, що під час зустрічі президенти обговорять російсько-українську війну, "зернову угоду" і перспективи миру.

В Офісі президента України розповіли, що також заплановані переговори про організацію Саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі та звільнення українців, які перебувають у російському полоні.

Також повідомлялося, що Зеленський зустрінеться з представниками оборонних компаній Туреччини та подивиться верфі, де будують корвети для Військово-Морських сил України.

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