Востаннє Зеленський був у Туреччині з візитом у липні минулого року.

У п'ятницю, 8 березня, президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини. Про це повідомили у директораті з комунікацій турецького президента.

Зазначається, що Зеленський зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Лідери мають обговорити російсько-українську війну, "зернову угоду", перспективи миру в регіоні та зміцнення двосторонніх відносин.

"У межах візиту буде детально обговорено перебіг війни, яка триває між Україною та Росією, останню ситуацію в контактах щодо продовження угоди про "зерновий коридор", а також пошук сталого миру в регіоні", – йдеться у повідомленні.

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Варто зазначити, що востаннє Зеленський був у Туреччині з візитом у липні минулого року.

Останні закордонні візити Зеленського

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Албанії. Глава держави прибув туди в ніч на 28 лютого.

У середині лютого Зеленський здійснив візит до Франції. У Парижі відбулося підписання безпекової угоди – її було ухвалено президентами Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном.

Тоді ж глава української держави відвідав Німеччину, де мав переговори із канцлером Олафом Шольцом. У рамках візиту у Берліні було підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

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