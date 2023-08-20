Президент наголосив, що Україна рухається вперед у питанні F-16.

Після Нідерландів президент України Володимир Зеленський прибув до Данії та анонсував хороші новини для українських воїнів.

"Данія. Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

У Данії Зеленський планує провести зустрічі із премʼєр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу.

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"Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", - зазначив він.

Володимир Зеленський 19-20 серпня проводить ділові візити

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський прибув до Нідерландів. На прес-конференції за результатами зустрічі із Марком Рютте український президент повідомив, що наразі у Нідерландів є 42 винищувачі F-16. Однак поки що країна не знає, яку кількість із них передасть Україні.

Водночас, до цього Зеленський заявив про домовленість із Рютте щодо передачі 42 американських винищувачів F-16 після тренування українських пілотів та інженерів.

Вчора Зеленський та перша леді відправились з робочим візитом до Швеції. За результатами зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент заявив про домовленості щодо оборонної співпраці між країнами. Зокрема про потужні шведські бойові машини піхоти CV-90 та їхнє виробництво в Україні.

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