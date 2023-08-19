Президент зазначив, що особисто подякує Швеції за підтримку боротьби України за свободу та незалежність.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відправились з робочим візитом до Королівства Швеція.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook. Зокрема, в рамках візиту планується проведення зустрічей з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, Королем Карлом XVI, Королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", - повідомив Зеленський.

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"Наше першочергове завдання - посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема, в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі. Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", - зазначив президент.

Важливі новини про допомогу Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Україна отримає від Швеції черговий пакет військової допомоги на 3,25 млрд шведських крон (майже $300 млн).

Швеція є однією з держав, які долучилися до декларації про гарантії безпеки для України, ухваленою 12 липня країнами G7 (Японія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція і Італія). Декларація передбачає приєднання до неї будь-якої з охочих надати Україні допомогу країн.

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