Зеленський прокоментував призначення Рютте на посаду генсека НАТО

Він також подякував Столтенбергу за непохитну підтримку боротьби України за свободу.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що коли в жовтні Марк Рютте перебере посаду Генерального секретаря НАТО, то Україна розраховує на продовження спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій євроатлантичній спільноті.

Про це він написав на своїй сторінці в X, зазначивши, що вітає Рютте з рішенням союзників призначити його наступним Генеральним секретарем НАТО.

"Коли в жовтні пан Рютте перебере цю посаду від Єнса Столтенберга, ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті", - зауважив Зеленський. Відео дня

Президент додав, що знає Рютте як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність.

"Користуючись нагодою, я також хочу подякувати пану Столтенбергу за значний внесок у зміцнення НАТО протягом попередніх десяти років його перебування на посаді, а також за непохитну підтримку боротьби України за свободу", - зазначив глава держави.

Призначення Рютте

Як повідомлялося, сьогодні, 26 червня, посли НАТО обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним главою Альянсу.

Рютте почне виконувати свої функції генерального секретаря НАТО з 1 жовтня, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга після 10 років перебування на чолі альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: