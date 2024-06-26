Посли НАТО затвердили кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів на посаду керівника альянсу.

У середу, 26 червня, посли НАТО обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним главою Альянсу, пише Reuters.

"Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який змінить Єнса Столтенберга", – йдеться в заяві НАТО.

Рютте почне виконувати свої функції генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга після десяти років перебування на чолі альянсу.

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Столтенберг сказав, що він тепло вітає обрання Рютте своїм наступником: "Марк є справжнім трансатлантиком, сильним лідером і побудовником консенсусу. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках", – сказав він.

Зазначається, що призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду, президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив, що він вийшов з перегонів, не зумівши набрати достатньої кількості голосів.

Варто зазначити, що після заяви про свою зацікавленість у цій посаді минулого року Рютте заручився підтримкою ключових членів альянсу, включаючи США, Великобританію, Францію та Німеччину. Інші були більш стриманими, особливо країни Східної Європи, які стверджували, що вперше цю посаду повинен отримати хтось із їхнього регіону.

Нове керівництво НАТО

Єнс Столтенберг називав прем'єра Нідерландів сильним кандидатом на посаду генсека НАТО, але підкреслив, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

Раніше УНІАН писав, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розмовляв зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном у кулуарах вечері ЄС і пообіцяв тому дозволити Угорщині не брати участі в діяльності НАТО з підтримки Києва в обмін на зняття вето з його кандидатури на посаду генсека Альянсу.

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