Віткофф поїде до Норвегії та Росії для переговорів щодо України, - Reuters

Кушнер, який також мав брати участь у переговорах, захворів і долучиться до них у віртуальному форматі.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушить до Норвегії для переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Вони припустили, що у зустрічах візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що зять Трампа Джаред Кушнер, який також мав брати участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному форматі.

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Очікується, що крім Зеленського в переговорах в Осло братимуть участь прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, представники групи E4 (Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща), а також делегати від Євросоюзу та НАТО.

За словами двох джерел, Віткофф також планує поїхати до Росії для зустрічі з тамтешнім диктатором Володимиром Путіним. Під час переговорів у Росії сторони обговорять низку питань, що стосуються України.

Джерела попередили, що графік зустрічей є попереднім і може змінитися.

Відносини України та США

Як повідомляв УНІАН, останніми днями зростає напруженість у відносинах між Вашингтоном і Києвом. Зокрема, Україна стверджує, що Білий дім наказав обмежити швидкість роботи системи супутникового зв’язку військового призначення Starshield (належить компанії SpaceX), а також скоротив обсяг обміну розвідданими та затримав поставки зенітних ракет для комплексів Patriot, оплачених іншими країнами.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск минулого тижня написав у соціальній мережі X, що, оскільки системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем, будь-які обмеження швидкості або порядку їх використання визначаються американськими військовими або президентом США.

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