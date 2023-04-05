Зокрема, президент мав на увазі політичні, економічні та історичні кордони між Україною та Польщею.

Президент України Володимир Зеленський про свій візит до Польщі: у майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів, зокрема й історичних.

"У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і – що дуже важливо – історичних", - написав Зеленський у Telegram.

Президент наголосив, що для цього ще потрібно перемогти.

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"Для цього потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч", - додав Зеленський.

Зеленський у Польщі: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Варшави.

Під час візиту президент Польщі Анджей Дуда вручив Зеленському орден Білого Орла - найвищу нагороду Польщі. Її президент України отримав за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, безпекову діяльність, стійкість у захисті прав людини нагороджений орденом Білого Орла.

Під час візиту заплановані переговори Зеленського з президентом Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, за підсумками яких буде підписано двосторонні документи.

Також він зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також з мерами прикордонних з Україною міст.

Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою.

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