Планується, що сторони обговорять увесь спектр українсько-польських відносин.

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською сьогодні з офіційним візитом прибув до Польщі.

Цей візит став третім виїздом президента за кордон і першим анонсованим з початку повномасштабної війни, передає "Європейська правда". Як повідомили в канцелярії президента Польщі, після фіційної зустрічі гостей президентом Анджеєм Дудою і його дружиною, лідери країн проведуть переговори у президентському палаці. Після цього пройдуть переговори делегацій.

Керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Марчин Пшидач повідомив, що під час переговорів сторони торкнуться "усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики", також будуть підніматися й історичні питання, передає PAP.

Відео дня

У канцелярії президента Польщі запевнили, що готові супроводжувати візит Зеленського і, що він має бути безпечним.

Прибуття Зеленського і його дружини у Варшаву вже підтвердив речник президента Сергій Нікіфоров. "Зеленський, зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, із представниками бізнесу, а також із мерами прикордонних з Україною міст", - розкрив деталі візиту Нікіфоров.

О 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою, додав Нікіфоров.

Закордонні візити Зеленського

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Зеленський майже рік не виїздив за межі країни. Вперше він виїхав з країни у грудні 2022 року на переговори з президентом США Джо Байденом у Вашингтон.

Невдовзі після цього він здійснив один загальний візит до Лондона, Парижа і Брюсселя.

Вас також можуть зацікавити новини: