У Президентському палаці у Варшаві розпочалася офіційна зустріч президентів Польщі та України Анджея Дуди та Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Президентського палацу у Варшаві. Українського лідера офіційно привітав президент Польщі Анджей Дуда, після чого пролунали гімни обох країн.

Про це пишуть tvn24 і polsatnews. Надалі запланована розмова глав держав віч-на-віч, після чого відбудеться зустріч обох лідерів у супроводі делегації і спільна прес-конференція.

Лідерів держав супроводжують їхні дружини - Олена Зеленська і Агата Корнгаузер-Дуда. Вонив цей час зустрінуться з українськими медиками, які проходять навчання в Польщі.

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Зеленський розмовлятиме не лише з Дудою. Також запланована зустріч із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та маршалками Сейму та Сенату за участі делегацій обох країн.

Тим часом у канцелярії президента Польщі повідомили, що Анджей Дуда вручив президенту України Володимиру Зеленському орден Білого Орла - найвищу та одну з найстаріших держнагород Польщі.

"Президент Зеленський за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, безпекову діяльність, стійкість у захисті прав людини нагороджений орденом Білого Орла", - йдеться в повідомленні.

"Президент Зеленський обрав Польщу як першу країну повноцінного офіційного візиту, усі елементи протоколу якого будуть збережені",- повідомив журналістам керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Також Зеленський відвідає могилу Невідомого солдата. Пізніше він візьме участь у економічному форумі. "Були запрошені підприємці з Польщі та України. Ми також хочемо поговорити про майбутнє економічне співробітництво", - сказав Пшидач.

"Президенти разом із дружинами зустрінуться з групою людей, які займаються допомогою біженцям", - повідомив радник Дуди і зазначив, що таким чином вони хочуть подякувати полякам.

Зокрема, увечері на Замковій площі у Варшаві запланувала зустріч "президентів Республіки Польща та України з поляками та українцями, які проживають у Польщі".

Закордонні візити Зеленського

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 5 квітня з офіційним візитом прибув до Польщі. Планується, що учасники зустрічей обговорять увесь спектр українсько-польських відносин. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано двосторонні документи.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Зеленський вперше він виїхав із країни майже через рік - у грудні 2022 року на переговори з президентом США Джо Байденом у Вашингтон. Невдовзі після цього він здійснив один загальний візит до Лондона, Парижа і Брюсселя.

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