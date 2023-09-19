РФ не має права володіти ядерною зброєю, заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.

"Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", - заявив він.

На його думку, поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів:

"Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї".

Дебати Генеральної Асамблеї ООН - виступ Зеленського онлайн

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