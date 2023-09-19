Президент України та Перша леді візьмуть участь у заходах Генеральної Асамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув офіційним візитом до Нью-Йорка. Вони візьмуть участь у заходах 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН, де головною темою буде "Відновлення довіри і глобальної солідарності".

"Найближчими днями буду мати кілька виступів на різних полях Генасамблеї ООН. Зокрема, розповім про українських дітей і те, що вони змушені переживати через ворожий напад. Розповім про українських жінок і щойно прийняту стратегію рівної оплати праці на заході, приуроченому до Міжнародного дня рівної оплати праці", – йдеться в повідомленні Першої леді України в Instagram.

Крім того, Олена Зеленська проведе зустріч з родиною Клінтон, які підтримує Україну, а також з Генеральним директором ВООЗ. Також перша леді України разом з гендиректором ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену знищенню Росією культурної спадщини України.

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У свою чергу президент України Володимир Зеленський після прибуття в Нью-Йорк відвідав поранених українських воїнів, які проходять в США лікування та реабілітацію в університетській лікарні Стейтен-Айленда, і вручив нагороди.

Крім того, президент в лікарні поспілкувався з журналістами, які запитали про присутність глави МЗС Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН по Україні.

"Не ми обирали цей формат. Якщо ООН вважає, що там повинна знаходитися країна-терорист, то це питання до них", - цитує Зеленського видання Укрінформ.

Візит Зеленського до США - головні новини

Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що президент України Володимир Зеленський планує зустрітися в Нью-Йорку з Біньяміном Нетаньяху.

У свою чергу видання The Guardian пише, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва також хоче встетитися з Зеленським.

У ніч на 19 Вересня з'явилася інформація, що борт з подружжям Зеленських прибув до Нью-Йорка, де їх зустрічала посол України в США Оксана Маркарова.

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