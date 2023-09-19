Президент США присвятив значну частину промови темі війни в Україні.

Президент США Джо Байден виступив на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Центральною темою промови є необхідність подальшої підтримки України та неприйнятність поступок агресору.

У своїй промові президент США закликав лідерів протистояти "відкритій агресії" Росії та попередив про жахливі наслідки, якщо вони цього не зроблять.

"Росія вірить, що світ втомиться і дозволить їй жорстоко поводитися з Україною без наслідків. Але я запитую вас наступне: якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН, щоб заспокоїти агресора, чи може будь-яка держава-член почуватися впевненою, що вона захищена? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде незалежність будь-якої нації безпечною?" – заявив він.

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"Відповідь – ні. Ми повинні протистояти цій відкритій агресії сьогодні, щоб стримати інших потенційних агресорів завтра", – підкреслив Байден.

За його словами, Росія робить "весь світ менш безпечним".

"Після більш ніж 50 років прогресу в рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї Росія розриває давні угоди про контроль над озброєннями. Сполучені Штати збираються продовжувати сумлінно докладати зусиль для зменшення загрози зброї масового знищення та показувати приклад незалежно від того, що ще відбувається у світі", - заявив він.

Крім того, президент США зачепив інші важливі питання світового порядку денного. Зокрема він закликав "вийти з глухого кута ООН", розширивши склад учасників Радбезу.

"Нам потрібно більше голосів, більше перспектив за столом... ООН повинна продовжувати зберігати мир, запобігати конфліктам і полегшувати людські страждання", – заявив він.

Також він зазначив, що США прагнуть "відповідально керувати" конкуренцією між США та Китаєм, щоб вона не переросла у конфлікт.

"Ми за зниження ризиків, а не за відокремлення від Китаю. Ми дамо відсіч агресії та залякуванню та захистимо правила. Але ми також готові працювати з Китаєм у питаннях, прогрес у яких залежить від наших спільних зусиль", – заявив він.

Крім того, Байден виступив на захист демократії в світі після серії державних переворотів у Західній та Центральній Африці.

"Ми не відступимося від цінностей, які роблять нас сильними. Ми будемо захищати демократію, наш найкращий інструмент для вирішення викликів, з якими ми стикаємося в усьому світі", – сказав він.

Генасамблея ООН - останні новини

Як писав УНІАН, цього тижня в Нью-Йорку відбудеться чергова сесія Генасамблеї ООН, яку президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден спробують використати для розширення міжнародної підтримки Києва. Однак, як пише Washington Post, на них чекає жорсткий супротив країн Глобального Півдня, які прагнуть просто негайного закінчення війни за будь-яку ціну.

В межах цих планів президент Зеленський має зустрітися зі своїм бразильским колегою, що раніше неодноразово робив гучні та скандальні заяви, намагаючись закликати Київ та Москву до прямих переговорів про мир.

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