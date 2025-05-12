Президент України сказав в розмові, що Україна хоче закінчити цю війну і чекає відповідні кроки з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський говорив із новообраним Папою Римським Левом XIV. Про це лідер України повідомив в Telegram.

"Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна", - написав Зеленський.

Він зазначив, що під час телефонної розмови йшлося про тисячі депортованих Росією українських дітей і що Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин.

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"Поінформував про домовленість України та наших партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали. Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії", - наголосив президент України.

Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит в Україну. Він додав:

"Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом".

Зеленський наголосив, що Україна дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених.

Вибори Папи Римського

Як повідомляв УНІАН, Католицька церква обрала нового Папу Римського після смерті Папи Франциска. Конклав розпочався 7 травня у Сикстинській капелі Ватикану, де 133 кардинали зібралися для таємного голосування.

8 травня з труби на даху Сикстинської капели піднявся білий дим, що означало успішне обрання нового Папи Римського. Новим понтифіком став американський кардинал Роберт Прево, який обрав ім’я Лев XIV.

11 травня новий Папа Римський Лев XIV під час своєї першої публічної молитви на площі Святого Петра у Римі закликав світ до миру та згадав про Україну.

Він зазначив, що має в своєму серці страждання любого українського народу. Сказав, що нехай усі в'язні будуть звільнені, а діти возз'єднаються зі своїми сім'ями.

Наголосив, що потрібно зробити "все можливе для підписання тривалого миру".

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