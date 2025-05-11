Новий понтифік заявив, що потрібно зробити все можливе, аби досягти миру в Україні.

Новий Папа Римський Лев XIV закликав світ до миру та згадав про Україну. Про це він сказав під час своєї першої публічної молитви на площі Святого Петра у Римі 11 травня, передає Le Figaro.

"Я звертаюся до великого і доброго цього світу і повторюю цей заклик: ніколи більше не буде війни", - зазначив він.

Також понтифік застеріг від "примари Третьої світової війни" та згадав про конфлікти, які відбуваються у світі, починаючи з війни в Україні.

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"Я маю в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай усі в'язні будуть звільнені, а діти возз'єднаються зі своїми сім'ями", - наголосив Папа Римський та додав, що потрібно зробити "все можливе для підписання тривалого миру".

Як повідомили у CNN, коли Лев XIV закінчив свою промову, серед натовпу людей пролунали гучні вигуки "viva il papa", що означає "хай живе Папа".

Напередодні Папа розповів, що буде йти за слідами покійного Папи Франциска. За його словами, Церква буде зосереджена на місіонерстві, відважному діалозі з сучасним світом, а також "любовній турботі про найменших і відкинутих".

"Очікується, що Лео буде схилятися до більш прогресивних поглядів на соціальні питання, такі як міграція та бідність, але більше відповідатиме поміркованим поглядам на моральні питання католицької доктрини", - підкреслили у CNN.

Що ще новий Папа Римський говорив про війну в Україні

Як писав УНІАН, Лев XIV різко висловлювався про російську війну проти України. Ще до свого обрання війну РФ проти України майбутній Папа Римський тоді називав "справжнім вторгненням, імперіалістичним за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади".

Також він заявляв, що в Україні скоюються злочини проти людяності. Крім того, Лев XIV закликав до миру в нашій країні та критикував російське вторгнення.

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