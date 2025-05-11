Він закликав її не хвилюватися за нього.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до своєї мами у вечірньому відеозверненні до українців.

У опублікованому в своєму Telegram-каналі відео Зеленський говорив про дипломатичні події та переговори з партнерами. В кінці ролика він нагадав, що у неділю, 11 травня, в Україні відзначають День матері. Він подякував своїй мамі, закликавши її не хвилюватися за нього:

"Ми всі сьогодні кажемо "дякую" нашим мамам - дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини, і за те, що кожен з нас завжди й за будь-яких умов дитина, поки є мама. Мамо, дякую тобі! Мамуль, не переживай - я поїв, усе нормально".

День матері в Україні

Як відомо, в Україні День матері святкують у другу неділю травня. Це свято встановлено на державному рівні - згідно з Указом Президента №489/99 від 10 травня 1999 року.

Витоки сучасного Дня матері - у Сполучених Штатах Америки, де його започаткувала активістка Анна Джарвіс у 1908 році. З 1914 року в США він став офіційним святом, а згодом поширився по всьому світу.

У багатьох країнах світу День матері теж припадає на другу неділю травня - зокрема у Сполучених Штатах, Канаді, Японії, Італії та Австралії.

В Україні існує також День батька - його відзначають у третю неділю червня.

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