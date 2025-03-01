На думку американського президента, український лідер не виглядає тим, хто хоче миру.

США наполягають на негайному припиненні вогню в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трампа через кілька годин після гучної сварки з українським колегою. Цитати із його заяви наводить видання Clash report.

За словами Трампа, США " не хочуть грати в ігри" .

"Ми прагнемо миру, а не 10-річної війни. Ми не збираємося продовжувати боротьбу. Припинення вогню може відбутися негайно", - сказав він.

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Амекиканський лідер вважає, що його зустріч із президентом України "не була успішною".

"Зеленський не виглядав людиною, яка хоче миру. Зеленський хоче боротися, боротися, боротися. Зеленський має піти на мир. Зеленський має сказати, що хоче миру для відновлення переговорів", - заявив Трамп.

За словами президента США, Зеленський "хоче повернутися прямо зараз", але він не може на це погодитися в цей момент.

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