Український президент дав перше інтерв'ю після сварки з Дональдом Трампом.

Після сварки з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський виступив в ефірі американського телеканалу Fox News. УНІАН публікує ключові заяви.

Про стосунки з Трампом

Відповідаючи на запитання, чи не планує він вибачитися перед Трампом, Зеленський заявив, що не відчуває себе винним.

"Я поважаю президента і я поважаю американський народ. Я не думаю, що ми зробили щось погане", - сказав він.

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У відповідь на запитання, чи шкодує він про перепалку з Трампом і Венсом, український лідер визнав, що "це було не дуже". Але разом з тим, він наголосив, що його стосунки з Трампом мають бути вищими за стосунки двох президентів, тому що "це питання стосунків наших народів".

На запитання, чи готовий він зараз повернутися в Білий дім, Зеленський відповів "Ні".

Про американську допомогу Україні

"Я вдячний Трампу і народу США за допомогу. Ви допомогли нам вижити. Нам буде складно без підтримки США. Ось чому я тут", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що не хоче втрачати "наше хороше партнерство зі США", але водночас він поскаржився на відсутність нових пакетів військової допомоги.

"За всієї поваги ми не бачимо достатнього обсягу нової підтримки з боку Сполучених Штатів", - сказав він.

Про прагнення до миру і про гарантії безпеки

Президент України наголосив, що українцям потрібен довгостроковий мир, а не припинення вогню, яке порушить РФ.

"Ніхто так не хоче завершення війни, як ми, українці. [Але] мир - це не просто відсутність війни", - сказав Зеленський, цитуючи президента США Рональда Рейгана, якого традиційно дуже шанують республіканці.

Український лідер зазначив, що він не може просто наказати українцям припинити опір агресору.

"Ніхто не зупиниться, тому що всі бояться, що завтра Путін повернеться", - зазначив він.

За словами Зеленського, він відкритий для дипломатії з Росією, якщо США нададуть гарантії безпеки України.

"Росіяни прийшли в наші домівки, всі бачили на відео, що вони робили. Говорити, що Путін класний хлопець? Це без нас. Звичайно, цього ніхто не забуде, але ми хочемо щоб це не повторилося. Тому нам потрібні гарантії безпеки", - сказав він.

Президент зазначив, що Україна, як і раніше, готова підписати угоду щодо корисних копалин. На його думку, ця угода може стати першим кроком у напрямку американських гарантій.

При цьому Зеленський підкреслив, що Європі теж потрібні певні гарантії безпеки з боку США, щоб європейські миротворчі сили могли розміститися в Україні після закінчення війни.

Сварка Зеленського з Трампом

Як писав УНІАН, сьогодні ввечері президент Зеленський зустрівся в Білому домі з американським колегою Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Спочатку бесіда йшла в добродушній атмосфері, і Трамп навіть похвалив українського лідера та українських солдатів.

Однак потім у бесіду втрутився Венс, який зажадав від Зеленського подяки за надану американську допомогу і наполягав, що Україна повинна погодитися на умови, які їй нав'язують. Зав'язалася словесна перепалка, після якої Зеленський достроково покинув Білий дім. За даними ЗМІ, його вигнав Трамп.

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