За словами українського лідера, Путін догрався й тепер з ним не виникає бажання розмовляти.

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна розпещеною "принцесою", з якою неможливо ні про що розмовляти.

Зеленський в ефірі італійського ток-шоу Porta a Porta вказав, що хотів прийти до спільної домовленості з Путіним до початку повномасштабного вторгнення, щоб закінчити війну на Донбасі.

"Я хотів закінчити війну - знайти домовленість. Він як, вибачте, принцеса, ніяк не міг знайти формат зустрічі", - сказав президент.

За його словами, після неодноразових відмов у зустрічах і проведенні телефонних переговорів, йому з Путіним "вже нема про що говорити".

Лідер РФ сприймає війну, як жарт, а уявні прагнення Кремля до миру, не більше, ніж спроби знайти новий спосіб маніпулювати Заходом: "Щоб не вводили санкції, не допомагали Києву, але після цього, повірте мені, через рік він прийде навалою вбивати нас знову", - резюмував Зеленський.

Зеленський розповів, що Путін загнав Росію в "капкан"

Нагадаємо, що під час інтерв'ю італійським журналістами лідер України заявив, що Путін на посаді президента Росії загнав країну в повну "ізоляцію".

Зеленський вважає, що Путін кривавою війною проти України позбавив росіян всього: мови, історії, економіки, поваги - все це стерлося в очах цивілізованого міжнародного світу.

Тепер від лідера РФ відвертається власне оточення, а солдати РФ від самого початку не вірили, що їхнє життя хоч щось означає для Путіна, підкреслив президент України.

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