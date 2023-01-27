Український президент нагадав, що переговорний процес з Росією топтався на місці 8 років.

Володимир Путін використовує переговорний процес, щоб виграти час для відновлення сил і нового нападу. Тому говорити з ним безглуздо, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Зеленський підкреслив, що Путіну не потрібні реальні мирні переговори. Їх він використовує, щоб потягнути час.

"Роки до великої війни він просто морочив голову, вони йому не потрібні. РФ говорить про переговори тільки в той момент, коли їй необхідне перегрупування або коли вони несуть великі втрати", — заявив президент.

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На його думку, відновити діалог з Росією можна буде лише після того, як російські війська покинуть територію України, визнають свої помилки, а влада в самій Росії зміниться.

"Якщо у нього немає мети для миру, то навіщо з ним говорити?" - запитує Зеленський.

Переговори з Росією - останні новини

Президент Зеленський неодноразово заявляв, що з чинним керівництвом Росії вести переговори безглуздо. Нещодавно він навіть засумнівався, що Путін все ще є тим, хто ухвалює рішення в Росії.

У самій Росії заявили, що переговори неможливі нібито лише тому, що від них відмовляється Україна. За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, можливість переговорів нібито заборонена законами України.

При цьому деякі іноземні лідери все ще вірять у можливість того, що війна в Україні може бути закінчена просто шляхом мирних переговорів. Зокрема постійно закликає до переговорів турецький президент Ердоган.

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