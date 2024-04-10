За його словами, росіяни мають свої лобі скрізь: і в США, і в країнах ЄС, і в Британії, і в Латинській Америці, і в Африці.

Двоє проукраїнських законодавців-республіканців, Майк Тернер та Майк МакКол, заявили, що проросійська пропаганда проникла в думки деяких членів Конгресу. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ці слова применшують проблему російського впливу в таких демократичних країнах, як США.

"Вони мають свої лобі скрізь: і в США, і в країнах ЄС, і в Британії, і в Латинській Америці, і в Африці. Коли ми говоримо про Конгрес — ви помічаєте, як вони працюють із суспільством у Сполучених Штатах?", - зазначив український лідер в інтерв'ю Politico.

На думку Зеленського, РФ вдалось спотворити "інформаційне поле світу". Не називаючи імен, він сказав, що американські громадяни ефективно виконують роботу Росії в американських ЗМІ.

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"Вони накачують свої наративи через ЗМІ. Це не громадяни Росії і не вихідці з Росії, ні. Це представники певних медіагруп, громадяни США. Саме вони в ЗМІ поширюють відповідні меседжі, часом дуже проросійські", - додав президент.

Російська пропаганда - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що російська пропаганда вже проникла у Конгрес. Як пише The Hill, він повністю погодився у цьому питанні з конгресменом від Республіканської партії Майклом Макколом, який раніше заявляв, що російська пропаганда "заразила" значну частину республіканців.

Така пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні та чітке уявлення про боротьбу між демократією та авторитаризмом.

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