Серед іншого в збірнику є вислови архієпископа Інокентія Херсонського і Таврійського про оборону Севастополя в Кримській війні 1854 -1855 років.

Видавництво Московської Патріархії випустило збірник, що складається з прислів'їв, біблійних цитат і висловлювань святих отців про війну, службу в армії і ворогів Росії. В анотації говориться, що увійшли до книги вислови "вчать тому, як потрібно ставитися до Батьківщини", "налаштовують на військові будні і зміцнюють волю до перемоги".

Збірник під назвою "Жити - Батьківщині служити" з'явився в розділі "Дитячі книжки" і має кишеньковий формат. В агітці йдеться про необхідність бути "покірним всякому людському начальству", оскільки "всяка влада від Бога", а війна представлена "богоугодною" справою.

У книзі є наступні глави: "Святі отці про війну, мир і російському воїнстві"; "Покличуть - ми не потужимо: Батьківщині послужимо"; "Без риття немає на війні життя"; "Стройова підготовка - сила, бравість і вправність"; "Стійкий солдат не знає слова "назад"; "Таємницю бережи - честь бережи", "Земля Руська вся під Богом", "Про ворогів нашої Батьківщини", "Правда проти брехні" та інші.

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Серед іншого в збірнику є вислови архієпископа Інокентія Херсонського і Таврійського про оборону Севастополя в Кримській війні 1854 -1855 років. Також у книзі наводиться вислів преподобного Макарія Оптинського про те, що не варто боятися вмирати на війні, оскільки "ті, хто поклав живіт свій на брані, вірно, отримають залишення гріхів, і багато хто увінчається нетлінними вінцями слави Небесної".

Пропагандистська діяльність РПЦ

Протоієрей Російської Православної церкви Андрій Ткачов заявив, що "статевозрілі коні" з "розширеними зіницями", які проводять ночі в нічних клубах, повинні бути мобілізовані на фронт.

Церковний суд Російської Православної церкви (РПЦ) оголосив пацифізм єрессю, яка суперечить православному вченню. Про це свідчать матеріали церковного суду про позбавлення сану священика Іоанна Бурдіна.

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