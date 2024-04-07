За словами голови комітету з розвідки, антиукраїнські та проросійські повідомдення звучать навіть у Палаті представників.

Голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що російська пропаганда вже проникла у Конгрес. Як пише The Hill, він повністю погодився у цьому питанні з конгресменом від Республіканської партії Майклом Макколом, який раніше заявляв, що російська пропаганда "заразила" значну частину республіканців.

"Це абсолютна правда. Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників", - сказав Тернер.

Він зокрема, звернув увагу на позицію деяких членів Конгресу, які просувають думку про те, що війна між Росією та Україною відбувається через НАТО.

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"Володимир Путін дуже чітко дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, включаючи претензії на всю територію України як Росії", - підкреслив Тернер.

Тернер також зауважив, що така пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні та чітке уявлення про боротьбу між демократією та авторитаризмом.

"Ми повинні відстоювати демократію. Ми повинні переконатися, що ми знаємо, що авторитарні режими ніколи не зупиняються, коли починають агресію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу", – продовжив Тернер.

Допомога від США Україні

Як писало видання Bloomberg, США відтягують голосування за надання Україні пакету допомоги на кілька тижнів. Воно, швидше за все, "застигло" до середини квітня.

При цьому західні ЗМІ неодноразово підкреслювали, що Україна все ще готова і здатна захистити свою демократію та територію, але вона не зможе зробити це без американської військової допомоги.

Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв винести питання про допомогу Україні на голосування після повернення Конгресу США з великодніх канікул найближчими днями. Але як виглядатиме законопроект і хто його підтримає – залишається невизначеним через розбіжності між республіканцями та демократами щодо допомоги Києву.

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