Британія готує візит Зеленського з особливою програмою, - FT

У Британії планують особливу програму заходів, зокрема можливий виступ українського президента перед парламентом.

Велика Британія готується прийняти державний візит президента України Володимира Зеленського у 2027 році. Формальним господарем заходу стане король Чарльз III. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Мета візиту – продемонструвати довгострокову та непохитну підтримку України з боку британських політичних сил.

Наразі розглядають спеціальну програму заходів, зокрема можливість повторного виступу Зеленського перед британським парламентом.

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За даними джерел видання, державний візит навряд чи збігатиметься із самітом "Групи двадцяти", який відбудеться в листопаді 2027 року в Манчестері.

Британія не запросить Путіна на саміт G20

Раніше британський прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що російський правитель Володимир Путін не братиме участі в саміті лідерів G20 наступного року.

Ця позиція контрастує з діями адміністрації США, яка офіційно запросила Путіна на зустріч лідерів "Групи двадцяти" в Маямі наступного місяця.

Зеленський уже неодноразово відвідував Велику Британію. Востаннє він приїжджав туди минулого місяця та зустрічався з Енді Бернемом на Даунінг-стріт.

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