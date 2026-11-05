Бернем відповів, чи запросить Путіна на саміт G20 у Британії у 2027 році

Бернем зазначив, що список гостей саміту складає "Група двадцяти".

Російський диктатор Володимир Путін не візьме участі в саміті G20 у Великій Британії наступного року. Про це повідомив британський прем’єр-міністр Енді Бернем, пише Politico.

Бернем зазначив, що список гостей саміту складається "Групою двадцяти". Однак він підкреслив, що Росія не буде представлена через діючі санкції.

У виданні додали, що рішення Бернема стало наслідком того, як президент США Дональд Трамп спричинив дипломатичний скандал, запросивши російського лідера на саміт G20 у Маямі, який відбудеться у грудні цього року.

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Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявив журналістам, що Лондон не відмовиться від заборони на прямі контакти з Росією. Він наголошував, що США мають ухвалювати власні рішення.

Запрошення Зеленського та Путіна на саміт G20 у Маямі

Нагадаємо, що раніше США запросили російського диктатора Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі. Помічник глави РФ Юрій Ушаков зазначав, що можливість візиту кремлівського диктатора на саміт залежить від результатів зустрічі лідерів Китаю, РФ та США на саміті АТЕС.

Президент США Дональд Трамп говорив журналістам про те, що президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення на саміт G20 у Маямі. Він підкреслив, що не бачить у цьому проблеми.

Однак Зеленський пізніше заявив, що Україна поки що не отримувала офіційного запрошення взяти участь у саміті G20 у Маямі. Він зазначив, що все ж були певні сигнали з Вашингтона щодо можливої участі в заході.

Зокрема, Зеленський повідомив, що під час контактів із різними переговорниками порушувалося питання про можливе запрошення України президентом США Дональдом Трампом.

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