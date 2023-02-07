Водночас у Сирії бойовики ІДІЛ скористались трагедією, щоб втекти з в'язниці.

Кількість жертв землетрусу, який стався в Туреччині і Сирії 6 лютого, перевищила позначку у 4,3 тисячі людей.

За даними Anadolu, стихійне лихо забрало життя 2921 людини. Крім того, ще 15834 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Водночас у Сирії внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 1,4 тисячі осіб, ще понад 3 тисячі - травмовано.

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Як пише The Guardian з посиланням на джерела, близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в'язниці в місті Раджу на півночі Сирії, скориставшись стихійним лихом. Загалом там під контролем протурецьких сил утримується близько 2 тисяч осіб, близько 1,3 тисячі з них підозрюються у причетності до діяльності "Ісламської держави".

"Після землетрусу ув'язнені почали бунтувати та захопили частину в'язниці. У будівлі в'язниці тріснули стіни та двері", - розповів співробітник в'язниці.

Землетруси в Туреччині та Сирії

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два землетруси магнітудою понад 7 балів: о 04:17 та о 13:24 за місцевим часом.

МЗС України отримує звернення про те, що українці, які проживають в районах, де сталися землетруси, не виходять на зв'язок.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджали, що число загиблих в результаті сильного землетрусу на південному сході Туреччини може зрости у вісім разів

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