Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Кількість жертв землетрусу, який стався в Туреччині 6 лютого, зросла до 2 тисячі 379 осіб.

Про це повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай, пише Anadolu. За останніми даними, з-під завалів вдалося врятувати 7 тисяч 840 осіб. 14 тисяч 483 отримали поранення. У Сирії кількість загиблих становить 1293, поранених - 3411.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджали, що число загиблих в результаті сильного землетрусу на південному сході Туреччини може зрости у вісім разів, оскільки рятувальники продовжують знаходити під завалами постраждалих.

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"На жаль, ми завжди спостерігаємо одне і те ж з землетрусами, а саме те, що початкові повідомлення про кількість загиблих або поранених людей значно зростає на наступному тижні", - заявив старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Європі в коментарі BBC.

Землетруси в Туреччині та Сирії

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два землетруси магнітудою понад 7 балів: о 04:17 та о 13:24 за місцевим часом.

У мережі з'явилося безліч фотографій і відео зі зруйнованими будинками. Під завалами залишаються люди, їх шукають рятувальники.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що отримують звернення про те, що українці, які проживають в районах, де сталися землетруси, не виходять на зв'язок.

Увечері повідомлялося, що в результаті землетрусу в Туреччині і Сирії загинули 2300 людей.

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