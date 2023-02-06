Відомості про українців, які стали жертвами землетрусу, не надходили.

До Міністерства закордонних справ вже надійшло 24 звернення про відсутність зв’язку з українськими громадянами, які проживають у районах Туреччини, де сталися землетруси.

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook, глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.

Зокрема, в посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії.

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Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються", - повідомив речник.

Водночас він зазначив, що після отримання оновлених даних дипломати негайно інформуватимуть рідних. "Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила", - додав речник.

Ніколенко нагадав, що для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також "гаряча лінія" МЗС України: +380 44 238 15 88.

Варто зазначити, що, за даними "Анадолу", кількість жертв землетрусу в Туреччині наблизилася до 1,5 тис. осіб.

Смертоносний землетрус сьогодні у Туреччині та Сирії - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, на південному сході Туреччини сталося декілька землетрусів магнітудою 7,7 балів та 7,6 балів. Спершу ЗМІ писали, що потужний землетрус у Туреччині та Сирії вбив понад 200 осіб, і є сотні поранених.

Міністерство закордонних справ України координує з турецькою стороною питання щодо відправки великої групи рятувальників для надання допомоги у подоланні наслідків потужних землетрусів.

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