Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину і Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".

Росія офіційно відмовилася продовжити дію "зернової угоди", термін якої закінчується сьогодні, 17 липня. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що домовленості по "зерновій угоді" фактично припинені, вона зупинена.

У той же час Россія залишає собі лазівку для повернення в проект у разі виконання її вимог.

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"Росія негайно повернеться до "зернової угоди", як тільки її вимоги будуть виконані", - заявив Пєсков.

При цьому Пєсков негативно відповів на питання, чи здатний вплинути вибух на Кримському мосту на "зернову угоду"

Також представник МЗС РФ Марія Захарова заявила РІА Новини, що Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину і Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди". Вона додала, що найближчим часом буде опубліковано заяву МЗС РФ з детальними роз'ясненнями російської позиції щодо "зернової угоди".

Оновлено в 13.00. Як повідомило ТАСС джерело в ООН у Стамбулі, Організація вже отримала повідомлення Москви про призупинення зернової угоди.

Також ТАСС із посиланням на посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова повідомляє, що посольство РФ у Білорусі вранці 17 липня передало українській стороні ноту з викладом позиції Москви щодо зернової угоди.

"У переданій Києву ноті Москва заперечує продовження зернової угоди, її виконання має бути припинено з 18 липня", - йдеться у повідомленні.

Зернова угода - що відомо

Рік тому за посередництва Туреччини і ООН була укладена "зернова угода", покликана розблокувати експорт через українські порти, в тому числі і для поставок продовольства в голодуючі країни.

Росія постійно погрожувала вийти із "зернової угоди", проте кілька разів продовжувала її.

Востаннє угоду було продовжено 17 травня терміном на два місяці. При цьому РФ заявляла, що не погодиться продовжувати домовленості після 17 липня без виконання низки умов: підключення "Россільгоспбанку" до SWIFT, поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

16 липня український порт покинуло останнє судно в рамках угоди.

Як припустила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, сьогоднішні вибухи на Кримському мосту можуть бути провокацією самого ворога, щоб, зокрема, зірвати "зернову угоду".

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